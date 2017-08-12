Кубица: мои ограничения не изменились после тестов

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица заявил, что тесты с «Рено» не изменили ограничений, которые на него накладывает травма правой руки.

«Ничего не изменилось, я тот же парень, что десять месяцев, четыре месяца или неделю назад — мои ограничения прежние. С физической точки зрения и подготовки изменилось многое, потому что я начал готовиться. Я не намеревался вернуться, но знал, что должен быть готов, если получу шанс. Ф-1 очень требовательный спорт.

Нынешние машины требовательнее прежних, они самые быстрые за последние 20 лет. Они даже тяжелее, и это большая разница. Никто не говорит о ней, потому что минимальный вес болида растёт каждый год. А когда я в последний раз выступал, он равнялся 620 кг. Так что лишние 100 кг дают большую разницу", — приводит слова Кубицы ESPN.