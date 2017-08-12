«Хонда»: недооценили сложность смены концепций мотора

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава признал, что компания неверно оценила время, которое требуется на разработку мотора с новой концепцией.

«Мы недооценили сложность смены концепций. Нам потребовалось немного времени, чтобы всё стабилизировать. Мы понимали, что должны преодолеть эту стадию, но было тяжело. Мы думали, времени на подготовку достаточно. Потому и начали работу над нынешним мотором в мае (прошлого года). Но одного года недостаточно.

Теоретически мы уже сделали хорошие шаги. Мы на полпути к нашей цели, но до лидеров надо ещё идти", — цитирует Хасегаву Motorsport.