Грожан показал шлем, раскрашенный в честь Хэйдена

Пилот «Хааса» Ромен Грожан на Гран-при США выступит в шлеме в честь чемпиона MotoGP 2006 года Ники Хэйдена. На шлеме указан номер Хэйдена «69» и его прозвище — Kentucky Kid (Парень из Кентукки).

Хэйден погиб в мае нынешнего года в результате травмы головы, полученной в аварии. Машина сбила гонщика, когда он тренировался на велосипеде в Италии.

Пилотам Формулы-1 разрешается сменить дизайн шлема на одну гонку в сезоне.

Фотография шлема Грожана в честь Хэйдена доступна в «твиттере» французского пилота.