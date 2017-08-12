Леклер считает, что попал в «Феррари» благодаря Бьянки

Пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер признал, что попал к менеджеру Николя Тодту, а через него в «Скудерию», благодаря знакомству с погибшим пилотом Формулы-1 Жюлем Бьянки.

«Николя взялся работать со мной во многом благодаря Жюлю. А когда мне пришлось сделать паузу, он помог мне финансово.

Было трудно (после смерти Бьянки). Я знал его с рождения. Но я должен был продолжать гонки, добиваться результатов в его честь. Я стараюсь как можно чаще вспоминать о нём», — приводит слова Леклера Motorsport-Total.