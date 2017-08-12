Вольф: «Мерседесу» важна собственная ДНК

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда вырабатывает собственный образ в Формуле-1.

«Нам нужно десять лет стабильности. «Феррари» выступает уже 50 лет. Но с каждым годом в Формуле-1 мы повышаем узнаваемость команды и гордость: «Мы — «Мерседес»!».

Недавно Ники Лауда сказал мне, что Энцо Феррари всегда ограничивал изображение отдельных пилотов. Успех должен был ассоциироваться с брендом «Феррари». «Мерседес» сейчас получает большую выгоду от образа Льюиса. Но в дальнейшем развитии нашей идентичности будет важна ДНК «Мерседеса», — цитирует Вольфа Speed Week.