Грожан: пилотирую на уровне чемпиона Формулы-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан уверен, что достоин чемпионского титула.

«Всегда есть что улучшить. Но в целом мой уровень пилотажа, физической формы и отчётов находится на уровне чемпионского титула при подходящей машине.

Я расстраиваюсь, потому что хочу выиграть. А потом говорю что-то по радио. Так как же избежать разочарования? Другой подход это: «Хорошо, я не выиграю, просто получу свои деньги, проеду и пойду домой». Но если я буду на этой стадии в 31 год, то моя карьера закончена. Мне нужно говорить по радио спокойнее, но я расстраиваюсь, потому что хочу победить», — цитирует Грожана Autosport.