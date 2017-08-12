Мик Шумахер проехал на чемпионском болиде своего отца Михаэля

Пилот Формулы-3 Мик Шумахер проехал за рулём чемпионского болида своего отца Михаэля Шумахера. Шумахер-младший сел за руль болида «Беннеттон-Форд» B194 на трассе в Спа.

Шумахер провёл примерку болида перед заездом, который он проведёт в Спа перед Гран-при Бельгии. Заезд будет посвящён 25-летию первой победы Михаэля Шумахера в Гран-при, которая состоялась в Спа в 1992 году.

Шумахер-старший провёл в Формуле-1 306 гонок, одержал 91 победу и завоевал семь чемпионских титулов. Он закончил карьеру в 2012 году.