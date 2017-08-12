Риккардо: из всех пилотов на необитаемый остров позвал бы Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о отношении к партнёру по команде — Максу Ферстаппену, признавшись, что юный возраст голландца заставляет Риккардо чувствовать себя моложе.

«Из всех пилотов на необитаемый остров взял бы с собой Ферстаппена. Он молодой, весёлый, с ним интересно выпить. Он молодой и незрелый, и, когда провожу время в его компании, это заставляет меня чувствовать себя таким же молодым. Кого бы я точно не позвал на остров? Любого из финских пилотов, потому что все они чертовски скучны», — приводит слова Риккардо GPUpdate.