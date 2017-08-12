Риккардо: моя лучшая гонка в карьере — Гран-при Венгрии 2014 года

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о том, какой именно обгон он считает лучшим в карьере и какая гонка была для него самой успешной.

«Если говорить о обгонах, то особняком стоит момент, когда я обогнал Себастьяна Феттеля на трассе в Монце в 2014 году. Это был целый процесс, и это было очень круто. Что касается лучшей в карьере гонки, то это Гран-при Венгрии 2014 года. Когда в сложных погодных условиях я сумел опередить Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо и одержать победу», — приводит слова австралийца GPUpdate.