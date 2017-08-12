175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лукашевич выиграл обе гонки четвёртого этапа Кубка России Mitjet

12 августа 2017, суббота. 21:50 Авто

Иван Лукашевич одержал победу в двух гонках четвёртого этапа Кубка России Mitjet в категории PRO. Вторым и третьим оба раза стали Дмитрий Гвазава и Алексей Карачев. В категории Semi PRO в первой гонке выиграл Антон Немкин, во второй – Виктор Котов.

Кубок России Mitjet – 2017. Четвёртый этап. Казань
Категория PRO. Первая гонка

1. Иван Лукашевич.
2. Дмитрий Гвазава.
3. Алексей Карачев.

Вторая гонка

1. Иван Лукашевич.
2. Дмитрий Гвазава.
3. Алексей Карачев.

Категория Semi PRO. Первая гонка

1. Антон Немкин.
2. Виктор Котов.
3. Никита Худов.

Вторая гонка

1. Виктор Котов.
2. Антон Немкин.
3. Дмитрий Бударин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
12 августа 2017, суббота
21:50 Лукашевич выиграл обе гонки четвёртого этапа Кубка России Mitjet
20:59 Риккардо: моя лучшая гонка в карьере — Гран-при Венгрии 2014 года
20:47 Росси остался недоволен работой шин в квалификации MotoGP Гран-при Австрии
19:36 Риккардо: из всех пилотов на необитаемый остров позвал бы Ферстаппена
18:36 Мик Шумахер проехал на чемпионском болиде своего отца Михаэля
17:27 Блаш: расстроенный Экклстоун опасен
16:25 Хорнер: надеюсь, новый регламент Ф-1 будет закручен вокруг пилотов
15:58 Маркес выиграл квалификацию Гран-при Австрии MotoGP, Росси — седьмой
15:14 Маркес — лучший на четвёртой практике MotoGP в Австрии, Росси — седьмой
14:54 Грожан: пилотирую на уровне чемпиона Формулы-1
14:31 Вольф: «Мерседесу» важна собственная ДНК
13:58 Леклер считает, что попал в «Феррари» благодаря Бьянки
13:20 Грожан показал шлем, раскрашенный в честь Хэйдена
12:40 Маркес — лучший на третьей тренировке MotoGP в Австрии, Росси — пятый
12:24 Феттель: «Феррари» хорошо понимает, что нужно улучшить
11:48 Кезеловски выиграл квалификацию NASCAR в Мичигане
11:32 «Хонда»: недооценили сложность смены концепций мотора
10:34 Лоренсо: мне не надо побеждать в Австрии, чтобы спасти сезон
10:23 Ферруччи: на предельной скорости в «Хаасе» становилось страшно
09:38 Кубица: мои ограничения не изменились после тестов
09:32 Норрис протестировал болиды «Макларена» в игре F1 2017
01:06 Росси: рассчитывал быть намного более конкурентоспособным
11 августа 2017, пятница
23:49 «Шевроле» представил модель Chevrolet Camaro ZL1 для гонок в NASCAR
22:53 Бойер: болиды Ф-1 больше похожи на космические корабли, чем на машины
21:51 Физиотерапевт Мазепина: возвращение Кубицы в Ф-1 возможно
20:27 «Хонда» пока не определилась с тем, какие именно обновления нужно представить
20:02 Латифи: результаты в Ф-2 предопределят шансы на получение места в Ф-1
19:08 Хэмилтон: «Уильямс» и «Феррари» — единственные интересные команды
17:53 Квят: никаких изменений в подходе к гонкам не будет
16:20 Довициозо — лучший на второй практике MotoGP Гран-при Австрии, Росси — 12-й
16:02 Квят: думаю, уже в Спа у «Торо Россо» будет неплохой шанс показать себя
15:55 Формула-E опубликовала видео с крупнейшими авариями минувшего сезона
14:22 Кэри: в болиды могут быть привнесены стандартные для всех элементы
13:15 Реддинг заменит Лоуса в Aprilia в 2018 году
12:30 Барбера — лучший на первой практике MotoGP Гран-при Австрии, Росси — 12-й
12:25 Палмер может сохранить место в «Рено» в 2018 году
11:46 Фелипе Масса полностью восстановился после болезни
11:12 Норрис: цель — быть в Формуле-1 через 2-3 года
10:25 В гонках WTCC в Китае и Японии примут участие три машины «Лада Веста»
09:31 Феттель: мечтал уйти на летний перерыв лидером
00:58 Миллер займёт место Реддинга в Pramac в 2018 году
10 августа 2017, четверг
23:29 Лоренсо: с новым обтекателем я стал быстрее на полсекунды на круге
22:49 Хэмилтон: отдохнул бы с Росси на его ранчо
21:54 Вернь: в Формуле-E я более счастлив, чем в Формуле-1
20:32 Стролл: доказал, что я в Формуле-1 не из-за денег, результаты говорят за себя
Все новости RSS
Партнерский контент