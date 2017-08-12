Лукашевич выиграл обе гонки четвёртого этапа Кубка России Mitjet

Иван Лукашевич одержал победу в двух гонках четвёртого этапа Кубка России Mitjet в категории PRO. Вторым и третьим оба раза стали Дмитрий Гвазава и Алексей Карачев. В категории Semi PRO в первой гонке выиграл Антон Немкин, во второй – Виктор Котов.



Кубок России Mitjet – 2017. Четвёртый этап. Казань

Категория PRO. Первая гонка



1. Иван Лукашевич.

2. Дмитрий Гвазава.

3. Алексей Карачев.



Вторая гонка



1. Иван Лукашевич.

2. Дмитрий Гвазава.

3. Алексей Карачев.



Категория Semi PRO. Первая гонка



1. Антон Немкин.

2. Виктор Котов.

3. Никита Худов.



Вторая гонка



1. Виктор Котов.

2. Антон Немкин.

3. Дмитрий Бударин.