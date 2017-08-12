Пилоты MotoGP остались недовольны безопасностью трассы Гран-при Австрии

Пилоты MotoGP Дани Педроса, Марк Маркес и Валентино Росси остались недовольны трассой Гран-при Австрии в мокрых условиях после тренировки Moto2, в ходе которой пошёл сильный дождь и состоялось 11 аварий.



«То, что произошло на тренировке Moto2, продемонстрировало, в каком критическом состоянии находится трасса. Машины Формулы-1 оставляют много мусора, и, думаю, нужно решить эту проблему в будущем», — отметил Росси.



«После того что мы увидели на тренировке Moto2, не думаю, что в случае сильного дождя кто-то захочет выезжать на трассу первым», — приводит слова Маркеса Bike Sport News.