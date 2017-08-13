Вольф: возвращение двигателей V8 или V10 — неправильная стратегия

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выступает против возвращения к силовым установкам V8 или V10, по его мнению, Формула-1 должна всегда прогрессировать, а не смотреть в прошлое.

«Я твёрдо верю в то, что Формула-1 стоит на позициях высоких технологий, инноваций и скорости. Если вы хотите попробовать вернуться к знаменитым 80-м и 90-м годам только потому, что те гонки вам нравились, то это неправильная стратегия.

Обсуждения, которые мы сейчас ведём, хороши тем, что мы видим, что нам бы хотелось оставить из положений нынешнего регламента. Но также есть необходимые основы — контроль расходов на развитие двигателей, высокотехнологичность, применение гибридной установки, совершенствование соотношения мощи и веса, а также качество звука. Мы изучаем, как мы можем достигнуть поставленных задач, и с тем учётом, что все смотрят примерно в одном направлении, думаю, мы придём к консенсусу о том, что мы хотим увидеть в 2021 году», — приводит слова Вольфа Autosport.