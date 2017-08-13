Райкконен: исход борьбы «Феррари» и «Мерседеса» предопределят мелочи

Пилот «Феррари» Кими Райкконен ожидает продолжения плотной борьбы с пилотами «Мерседеса» как в личном зачёте, так и в Кубке конструкторов. По словам финна, исход противостояния будут решать мелочи.

«Многое будет зависеть от выбора шин, от погодных условий. То есть от самых разных мелочей, которые и делают разницу. Сейчас у нас перерыв, но посмотрим, что нас ждёт в Спа. Но если посмотреть на нынешнее положение вещей, становится очевидно, что там нам будет сложнее, чем в Венгрии. Конечно, мы постараемся прогрессировать и стать быстрее. Безусловно, есть автодромы, которые нам подходят больше, чем «Мерседесу», — цитирует Райкконена ESPN.