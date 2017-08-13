Хюлькенберг: «Рено» нужны очень гладкие уик-энды, чтобы занять пятое место

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг оценил шансы команды занять пятое место в Кубке конструкторов по итогам чемпионата, отметив, что для достижения этой цели, на руку команде должен сыграть ряд благоприятных обстоятельств.

«Я думаю, что такая цель достижима, но это будет не так легко. Нам нужны очень гладкие, по-настоящему сладкие гоночные уик-энды. Причём большинство из них достичь будет непросто. Но я чувствую, что у машины гораздо больший потенциал, чем в первой половине сезона. Это должно нам принести улучшение результатов.

Пилоты первых трёх команд всегда занимают места в топ-6, мы очень далеки от них. Но всё же я чувствую, что мы можем набрать много очков во второй половине. Очевидно, что наша машина совершила прогресс, но нам ещё много в чём надо прибавлять, так что перед нами долгая дорога. Но повторю свою мысль, вторая часть сезона даст нам больше возможностей", — цитирует немца Autosport.

После 11 этапов чемпионата «Рено» занимает восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, имея в активе 26 очков от пятого места, которое занимает «Уильямс», команда отстаёт на 15 баллов.