Грожан: работа шин может помешать «Хаасу» превзойти прошлогодний результат

Пилот «Хааса» Ромен Грожан доволен тем, как складывается для команды нынешний сезон. Единственным недостатком, по его словам, остаётся работа шин.

«Мы сильнее, чем в прошлом году. И мы уже сконцентрированы на работе над болидом на 2018 год. Безусловно, мы можем превзойти прошлогодний результат, когда нам удалось набрать 29 очков (на данный момент в активе „Хааса“ уже 29 очков — прим. „Чемпионата“). Единственное, что может нам помешать это сделать — шины. Мы всё ещё не до конца поняли, как с ними работать. Иногда мы попадаем в рабочее окно, а иногда нет», — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.