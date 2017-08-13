Маркес укрепил лидерство в общем зачёте MotoGP, Росси — четвёртый

Невзирая на победу Андреа Довициозо на Гран-при Австрии MotoGP, действующий чемпион мира Марк Маркес улучшил положение в общем зачёте чемпионата, и теперь со 174 очками в активе отрывается от ближайшего преследователя на 16 очков.

Второе место после сегодняшней победы как раз у Довициозо — 158 баллов. Тройку лучших замыкает Маверик Виньялес -150. Вслед за ним идёт его партнёр по команде Валентино Росси — 141 очко.

MotoGP. Положение в личном зачёте

1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) — 174

2. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 158

3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — 150

4. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — 141

5. Дани Педроса (Repsol Honda Team) — 139

6. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) — 99

7. Хорхе Лоренсо (Ducati Team) — 79

8. Йонас Фольгер (Monster Yamaha Tech 3) — 77

9. Кэл Кратчлоу (LCR Honda) — 76

10.Данило Петруччи (Octo Pramac Racing) — 75.