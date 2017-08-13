Вольф: в Венгрии мы не видели настоящего темпа «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что на Гран-при Венгрии «Феррари» не показала все свои скоростные качества, хоть и заняла два первых места.

«Не думаю, что мы видели их темп, потому что машина Себастьяна была явно повреждена, руль кренился влево. Было видно, что, когда Феттель заехал на пит-стоп, Кими проходил очень быстрые сектора на свободном пространстве.

Думаю, оставь «Феррари» Феттеля на трассе, Райкконен бы его обогнал. И Ферстаппен сильно приближался на свежих шинах. А кто-то сказал мне, что лучший круг проехал Алонсо. Так что мы не видели настоящего темпа «Феррари», это была повреждённая машина", — цитирует Вольфа ESPN.