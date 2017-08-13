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Хюлькенберг: новые машины больше подходят моему стилю

13 августа 2017, воскресенье. 18:32 Авто

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что смена технического регламента Формулы-1 позволила ему сильнее атаковать в нынешнем сезоне.

«Машины точно стали быстрее. Могу говорить только за себя, но мне они позволяют больше атаковать, больше подходят моему стилю, чем предыдущие. Раньше вы не могли дойти до грани, не могли атаковать так сильно, как позволяют новые болиды. Теперь вы легко можете себе это позволить. Так что они приносят больше удовольствия», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
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