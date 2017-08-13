Росси: гонка вышла трудной и для меня, и для Виньялеса

Пилот «Ямахи» Валентино Росси заявил, что Гран-при Австрии тяжело дался ему и его напарнику Маверику Виньялесу из-за проблем с задним колесом. Росси в этой гонки стал седьмым, Виньялес — шестым.

«Это была трудная гонка и для меня, и для Маверика, для всей команды. Мы рассчитывали и надеялись быть быстрее и сильнее. Мы сделали максимум и не жалеем о настройках байка или выборе шин.

Нам надо работать, мы слишком сильно давим на задние шины, а «Хонда» и «Дукати» нашли способ быть быстрыми и без этого", — приводит слова Росси Motorsport.