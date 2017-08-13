Боттас: я не хочу быть в тени Хэмилтона, мы в равном положении

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что занимает равное положение с Льюисом Хэмилтоном в своей команде.

«Команда ясно дала понять, что мы с ним в равном положении. У нас одинаковая техника, и в команде нет первого и второго пилотов. Я верю в это. Я борюсь за чемпионский титул, это важно для моей карьеры. Так что я не хочу быть в тени Льюиса.

Мне пришлось пропускать Льюиса только из-за особых обстоятельств. Я их полностью понимаю. В Бахрейне у меня были проблемы, так что это было лучше для команды. Никакой драмы", — приводит слова Боттаса Auto Bild.