Туррини: Ирвайн показал разворот Playboy вместо анализа машины «Феррари»

Авторитетный итальянский журналист Лео Туррини рассказал об одной шутке экс-пилота Формулы-1 Эдди Ирвайна во время его выступления за «Феррари».

«Это было летом 1996 года, в первый сезон Шумахера в „Феррари“. Машина была не очень и оставалось мало времени до Гран-при Бельгии. Глава команды Жан Тодт проводил собрание гонщиков.

Михаэль достал блокнот со множеством записей и подробно рассуждал о достоинствах и недостатках машины. Тодт оценил его анализ и обратился к Эдди. Ирвайн же достал из папки «ценный документ» и положил на стол. «Это мой анализ», — сказал он. Это был разворот из последнего номера Playboy. Все стали аплодировать и совещание закончилось. А через неделю Михаэль победил в Спа", — рассказал Туррини в своём блоге.