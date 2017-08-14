Р.Браун: можно ли сделать гибридный мотор с шумом и оборотами V8?

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что вместо возвращения моторов V8 можно придать нынешним двигателям их лучшие качества.

«Многие фанаты призывают вернуться к обычным двигателям с наддувом. Но надо задать следующий вопрос: зачем? Потому, что он вызывает больше эмоций рёвом и оборотами. Можем ли мы сделать гибридный мотор с теми же шумом, оборотами и привлекательностью?

Производители в Ф-1 знают, что это ключевые факторы. Им нужна успешная Ф-1. Нет смысла заниматься инженерными упражнениями и показывать технологии, если на них никто не смотрит. Они знают, что нужен баланс между релевантностью и привлекательностью для фанатов", — цитирует Брауна Autosport.