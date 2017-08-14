С 18 по 19 августа в Нижнем Новгороде пройдёт шестой этап Российской Дрифт Серии

18 и 19 августа состоится очередной, 6-й этап Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде. Соревнования пройдут на трассе автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо». Более 30 самых современных спорткаров под управлением лучших профессиональных пилотов России и СНГ поборются за призовые места на трассе, считающейся одной из самых скоростных в России.

В командном зачёте на сегодняшний день лидирует команда «Форвард Авто». На втором месте турнирной таблицы расположилась команда «Toyo Tires x Gorilla Energy», а замыкает тройку лидеров – «Autoprofi Team».



«Предстоящая гонка на «Нижегородском кольце» не зря столь любима зрителями — все участники РДС её отлично знают, вкатаны в неё максимально, и предстоящая нешуточная борьба разворачиваться будет не между водителями и трассой, как на новых локациях, а в дуэлях раззадоренных жаждой победы спортсменов, что гарантирует нам плотную квалификацию и жёсткую борьбу уже со стадии топ-32. Для нашей команды это, конечно же, максимальная ответственность, и весь коллектив напряжённо работает», — прокомментировал предстоящий этап пилот «Форвард Авто» Георгий Чивчян (лидер личного зачёта), слова которого приводит пресс-служба организаторов серии.

Для болельщиков будет организована традиционная фото- и автограф-сессия с пилотами, посещение сервис-парка, а также два уникальных аттракциона — дрифт-такси и дрифт-трайки. Для детей дошкольного возраста вход бесплатный.