Росберг впечатлён скоростью и стабильностью Боттаса

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг похвалил сменившего его в «Мерседесе» Валттери Боттаса, отметив его стабильность и скорость в текущем сезоне.



Финн хорошо зарекомендовал себя в дебютном сезоне за «Мерседес» и располагается на третьем месте в личном зачёте, позади Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона.



«Я действительно впечатлён. Он может быть идеальным пилотом с ментальной точки зрения, потому что он может просто сосредоточиться на себе и быть стабильным и быстрым», — цитирует Росберга ESPN.