Масса: Ф-1 не ухудшилась с момента моего дебюта в 2002 году

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса не видит ухудшений в Формуле-1 за те 16 лет, что он в ней выступает, несмотря на критику в адрес «Королевских автогонок» в последние годы.



«Когда я начинал, обгонять в Формуле-1 было очень тяжело, у нас не было DRS, и все жаловались на одно и то же. Все говорили: «Ох, нам нужно догонять. Ох, мы не можем держаться позади впереди идущих машин, а у топ-команд больше возможностей, чем у других. И это слишком дорого». Что изменилось? Я не вижу больших изменений.



Возможно, в те времена команды тратили ещё больше денег, чем сейчас, но разрыв между лучшими и худшими был огромным, как и сейчас. Это Формула-1. Надеюсь, это изменится в будущем, но я не видел больших перемен», — цитирует Массу Autosport.