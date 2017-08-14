Вильнёв: для Феттеля критически важно не терять концентрации

Чемпион мира 1997 года в Формуле-1 Жак Вильнёв считает, что сомневаться в целеустремлённости гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля не приходится, однако опасается, что любая потеря концентрации может в итоге стоить ему титула в текущем сезоне.



«Он очень сфокусирован на том, что делает, возможно, даже слишком сильно. Если для Феттеля и есть какой-то риск, то это не повторение инцидента, подобного тому, что случился в Баку, а скорее то, что он может истощить себя. Очень сложно поддерживать такой уровень концентрации на протяжении всего сезона. Тем более такого длинного сезона», — цитирует Вильнёва F1i.