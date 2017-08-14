Абитебуль: «Рено» внёс слишком большие изменения в мотор за зиму

Босс «Рено» Сириль Абитебуль признаёт, что проблемы с надёжностью силовых установок обусловлены тем, что французский производитель внёс слишком большие изменения в свой двигатель по ходу зимнего перерыва.



«Я не буду выглядеть профессионально, если скажу, что мы ожидали таких проблем, потому что мы не разрабатываем новый двигатель, ожидая, что он не будет работать. Реальность такова, что мы всё ещё не очень хороши в проектировании первоначальной версии, и это очень расстраивает. Мы очень многое сделали на стороне мотора: архитектура двигателя внутреннего сгорания совсем другая, ERS совершенно иная.



Можно было бы поспорить с решением изменить так много за зиму, и, честно говоря, я думаю, мы слишком много сделали», — цитирует Абитебуля Autosport.