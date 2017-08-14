Райкконен считает Леклера будущей звездой Формулы-1

Пилот «Феррари» Кими Райкконен считает Шарля Леклера, который является пилотом гоночной академии «Феррари», будущей звездой Формулы-1. 19-летний гонщик, который в настоящее время выступает в Формуле-2, получил в Венгрии возможность протестировать современный болид «Феррари».



«Хорошо, если он доволен командой, которая ему помогает. Всегда сложно прийти и пилотировать болид, отличный от того, к чему ты привык. Но на его стороне время, он продемонстрировал хороший прогресс и в будущем будет показывать хорошие результаты», — цитирует Райкконена Autosport.