Райкконен: где-то мне не везло, и это отразилось на результатах

Пилот «Феррари» Кими Райкконен не считает верным судить о его выступлении в сезоне-2017 только по результатам.

«Если смотреть только на результаты, то всё не очень хорошо. Но с другой стороны, в одних местах нам везло, в других нет, и это отразилось на результатах.

Конечно, хуже всего, когда не добираешься до финиша. Но так иногда бывает. Моим лучшим моментом стала гонка в Сильверстоуне, было весело. В каждый уик-энд бывает что-то хорошее. Легко смотреть только на результаты и говорить: «Тут было плохо, тут хорошо», — цитирует Райкконена GP Update.