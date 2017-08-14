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Хорнер: «Ред Булл» потерял два месяца из-за аэротуннеля

14 августа 2017, понедельник. 19:20 Авто

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его команда потеряла время на развитие болида из-за неточности аэродинамического туннеля.

«Мы начали сезон с отставанием. Наши данные не совпадали с тем, что мы увидели на трассе. Только в Мельбурне мы вычислили проблему и смогли начать с ней разбираться.

В основном это случилось из-за аэротуннеля, который сбил нас с толку. Размеры модели и шин в туннеле дал нам побочные результаты, хотя прежде всё было точно. Неожиданно мы нашли расхождение между трассой, туннелем и компьютерной симуляцией.

Это стоило нам примерно двух месяцев. Потом мы начали работать на износ, чтобы наверстать его. А остальные тоже не стоят на месте", — цитирует Хорнера ESPN.

Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер
Новости. Авто
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