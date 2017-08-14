Хаас: отставание «Хааса» от лидеров вгоняет меня в депрессию

Владелец «Хааса» Джин Хаас сильно расстроен отставанием своей команды от лидеров Формулы-1.

«У нас два хороших пилота, оба набирают очки, и машина очень хороша. Но над нами тучей нависает то, что мы секунду-две уступаем лидерам. И, честно говоря, мы не понимаем, как можем так сильно отставать с тем, что считаем самой современной техникой.

Все, кроме первой тройки, находятся в одной лодке. Для меня это самая большая проблема — то, что первая тройка на световые годы опережает остальных. Как нам справиться с этим? Ответа нет, и это вгоняет меня в депрессию», — цитирует Хааса Motorsport.