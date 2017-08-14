Туррини: Феттель нервничает, если что-то идёт плохо, с Шумахером было не так

Авторитетный итальянский журналист Лео Туррини считает, что Себастьян Феттель не умеет справляться с проблемами так уверенно, как это делал Михаэль Шумахер.

«Если Феттель верит в машину, то может выжать из неё максимум. Но если что-то идёт не так, он нервничает. С этим ему надо бороться. У Шумахера такого не было.

Что до следующего сезона, то я не могу предсказать состав «Феррари», но вариант с Феттелем и Райкконеном кажется разумным. Важно, чтобы Себастьян остался в команде. Даже не хочется рассуждать о его возможном уходе", — написал Туррини в своём блоге.