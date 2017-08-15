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Перес сделал предложение подруге

15 августа 2017, вторник. 00:26 Авто

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес сделал предложение своей подруге Кароле Мартинес. Она разместила в своём «инстаграме» несколько фото с Пересом и обручальным кольцом на пальце.

«Навсегда вместе! Мы женимся! Счастливее быть невозможно. Люблю тебя», — подписала она одно из фото.

«Навсегда вместе, жизнь моя», — ответил Перес в комментарии.

Отметим, что весной Перес встречался с другой девушкой. Мексиканец занимает седьмое место в чемпионате Формулы-1 в нынешнем сезоне.

Фото с кольцом доступно в "инстаграме" Мартинес.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Серхио Перес
Новости. Авто
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