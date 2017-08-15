Боттас: мои лучшие выступления ещё впереди

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ожидает, что во второй половине сезона выступит лучше, чем в первой.



«Я надеялся быть немного лучше в первой половине сезона. Полагаю, что в Кубке конструкторов команда неплохо смотрится с набранным количеством очков. У нас были тяжёлые гонки, что не идеально. Только победы являются достаточно хорошим результатом для команды. Это всегда будет целью.



Я чувствую, что есть вещи, которые я могу улучшить, пока я продолжаю работать с командой, как мы это делали прежде. Знаю, что вторая половина сезона будет лучше для меня и мои лучшие выступления ещё впереди. Так что я с нетерпением жду второй половины сезона. Я бы сказал, что первая половина сезона прошла для меня средне, потому что я всегда ставил перед собой высокие цели, но были и хорошие моменты», — цитирует Боттаса ESPN.