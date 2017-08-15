Сайнс-младший намерен отработать контракт с «Ред Булл» до конца

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший обещает уважать контракт с «Ред Булл» и отработать его до конца. По ходу сезона ходили слухи, что испанец может перейти в «Рено», однако руководство «Ред Булл» отвергало подобную возможность, настаивая на наличии у гонщика контрактных обязательств.



«Как и в жизни вообще, контракт имеет большое значение в Формуле-1. Думая о своей ситуации, я чувствую себя довольным тем, где нахожусь, и я не собираюсь нарушать какой-либо контракт. Я думаю, что всё это было вырвано из контекста, как в высказываниях с моей стороны, так и извне», — цитирует Сайнса Soy Motor.