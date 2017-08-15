175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бинотто: в борьбе «Феррари» с «Мерседесом» нет чёткой тенденции

15 августа 2017, вторник. 12:35 Авто

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что в борьбе между «Скудерией» и «Мерседесом» можно говорить о чётко складывающейся тенденции в пользу той или иной команды.

«Я думаю, что каждая гонка отличается от других. В начале сезона были гонки, в которых мы были конкурентоспособными, в других был конкурентоспособен «Мерседес». Так что я не думаю, что в конкурентной борьбе двух команд прослеживается чёткая тенденция.

Конечно, очень важно развивать машину, это необходимо делать от гонки к гонке. Впереди ещё много Гран-при. Мы преодолели лишь половину сезона, и я не вижу причин, по которым необходим какой-то тренд для той или иной команды», — цитирует Бинотто F1Today.

Источник: F1Today Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Феррари
Новости. Авто
15 августа 2017, вторник
13:23 Части команд пришлось менять дизайн болидов на 2018 год после отказа от «щита»
12:47 Сайнс: раз в год обязательно возникает напряжённость в отношениях с напарником
12:35 Бинотто: в борьбе «Феррари» с «Мерседесом» нет чёткой тенденции
11:53 Сайнс-младший намерен отработать контракт с «Ред Булл» до конца
11:23 Миккельсен: при сухой погоде могу побороться за подиум на Ралли Германии
10:29 Мик: непросто определиться с подходом на Ралли Германии
09:50 Боттас: мои лучшие выступления ещё впереди
00:26 Перес сделал предложение подруге
14 августа 2017, понедельник
23:49 Ферстаппен посетит этап DTM в Нидерландах
22:36 Лоренсо: Гран-при Австрии стал для меня лучшим в «Дукати»
21:29 Туррини: Феттель нервничает, если что-то идёт плохо, с Шумахером было не так
20:18 Хаас: отставание «Хааса» от лидеров вгоняет меня в депрессию
18:25 ФИА провела инспекцию на автодроме, принимавшем Гран-при Аргентины Формулы-1
17:20 Райкконен: где-то мне не везло, и это отразилось на результатах
16:43 Палмер воодушевлён последними обновлениями «Рено»
15:59 Райкконен считает Леклера будущей звездой Формулы-1
15:16 Хорнер: надеюсь, во второй половине сезона «Ред Булл» будет сильнее «Феррари»
15:05 Мадс Остберг вынужден пропустить Ралли Германии
14:22 Абитебуль: «Рено» внёс слишком большие изменения в мотор за зиму
13:30 Вильнёв: для Феттеля критически важно не терять концентрации
12:35 Масса: Ф-1 не ухудшилась с момента моего дебюта в 2002 году
12:07 Пилоты Ф-1 не рады увеличению веса болидов из-за «гало»
11:15 Росберг впечатлён скоростью и стабильностью Боттаса
11:04 С 18 по 19 августа в Нижнем Новгороде пройдёт шестой этап Российской Дрифт Серии
10:26 Штайнер: сделка «Заубера» с «Феррари» не навредит «Хаасу»
09:16 Кайл Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup в Мичигане
00:46 Р. Браун: можно ли сделать гибридный мотор с шумом и оборотами V8?
00:12 Туррини: Ирвайн показал разворот Playboy вместо анализа машины «Феррари»
13 августа 2017, воскресенье
23:23 Боттас: я не хочу быть в тени Хэмилтона, мы в равном положении
22:19 Виньялес: рассчитывал сражаться за победу в Австрии
21:22 Росси: гонка вышла трудной и для меня, и для Виньялеса
20:27 Довициозо: в последнем повороте не обгоняют, но все знают Маркеса
19:29 Маркес: я забыл о чемпионате и атаковал в последнем повороте
18:32 Хюлькенберг: новые машины больше подходят моему стилю
17:13 Вольф: в Венгрии мы не видели настоящего темпа «Феррари»
16:58 Маркес укрепил лидерство в общем зачёте MotoGP, Росси — четвёртый
15:52 Довициозо выиграл гонку Гран-при Австрии MotoGP, Росси — седьмой
14:45 Грожан: работа шин может помешать «Хаасу» превзойти прошлогодний результат
13:57 Хюлькенберг: «Рено» нужны очень гладкие уик-энды, чтобы занять пятое место
13:16 Алёшин: хотел бы когда-то продолжить выступление в IndyCar
12:52 Райкконен: исход борьбы «Феррари» и «Мерседеса» предопределят мелочи
12:17 Вольф: возвращение двигателей V8 или V10 — неправильная стратегия
11:33 Хэмилтон: уйду из «Мерседеса», когда завершу карьеру
10:20 Грожан: мы конкурируем с Магнуссеном, и это ключ к успеху
09:27 Алёшин: подготовка прототипа LMP1-BR1 — важный и интересный вызов
Все новости RSS
Партнерский контент