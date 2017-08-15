Бинотто: в борьбе «Феррари» с «Мерседесом» нет чёткой тенденции

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что в борьбе между «Скудерией» и «Мерседесом» можно говорить о чётко складывающейся тенденции в пользу той или иной команды.



«Я думаю, что каждая гонка отличается от других. В начале сезона были гонки, в которых мы были конкурентоспособными, в других был конкурентоспособен «Мерседес». Так что я не думаю, что в конкурентной борьбе двух команд прослеживается чёткая тенденция.



Конечно, очень важно развивать машину, это необходимо делать от гонки к гонке. Впереди ещё много Гран-при. Мы преодолели лишь половину сезона, и я не вижу причин, по которым необходим какой-то тренд для той или иной команды», — цитирует Бинотто F1Today.