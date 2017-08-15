Сайнс: раз в год обязательно возникает напряжённость в отношениях с напарником

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший преуменьшил значение столкновения с напарником Даниилом Квятом в Сильверстоуне, которое привело к некоторой напряжённости между товарищами по команде.



«Такие вещи просто случаются. Я думаю, что за сезон в Формуле-1 всегда будет гонка, в которой будет небольшое напряжение с товарищем по команде, и будет гонка, в которой босс команды что-то вам говорит.



Мне повезло, что я просто провожу хороший год, принося очень хорошие результаты команде. У меня много очков. И я думаю, что от этого могу чувствовать себя счастливым и гордым», — цитирует Сайнса Soy Motor.