Части команд пришлось менять дизайн болидов на 2018 год после отказа от «щита»

Несколько команд Формулы-1 вынуждены были пересмотреть дизайн некоторых элементов своих болидов на 2018 год, после того как ФИА отказалась от внедрения защиты кокпита «щит» в пользу «гало». Изначально предполагалось, что будет одобрен именно «щит», поэтому некоторые команды начали разрабатывать дизайн с учётом его установки на болид.



По словам руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, внезапное изменение взглядов ФИА отбросило его команду и некоторые другие конюшни немного назад в работе над новой машиной.



«Мы начинали со «щитом». Конечно, не очень здорово развивать что-то (от чего откажутся). Пусть нам пришлось остановиться с развитием этого не в декабре, а в июле, но всё равно работа началась с приостановок.



Мы сделали некоторую работу, как оказалось, впустую. Но много других людей сделали то же самое», — цитирует Штайнера Crash.