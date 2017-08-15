«Макларен» предлагает в будущем провести Гран-при в Уокинге

По ходу летнего перерыва команда «Макларен» выдвинула идею проведения в будущем Гран-при в Уокинге, где располагается её штаб-квартира. Команда представила план конфигурации трассы протяжённостью чуть более трёх миль, включающую 18 поворотов. По задумке «Макларена», эта гонка могла бы войти в список гламурных уличных Гран-при, наряду с Монако и Сингапуром.



«Почему бы не привезти Формулу-1 на улицы Уокинга? Очевидно, что за исключением огромных социальных и финансовых обязательств, необходимых для создания инфраструктуры, перепрофилирования дорог, перестилания асфальтового покрытия, постройки трибун, взносов за проведение гонки и одобрения ФИА, мы не видим никаких других препятствий для этого», — рассказал операционный директор «Макларена» Джонатан Нил, слова которого приводит пресс-служба команды.

Изображение конфигурации трассы можно посмотреть в официальном «твиттере» команды.