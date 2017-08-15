Стролл пока доволен тем, как складывается его первый сезон в Ф-1

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл доволен своим прогрессом по ходу дебютного сезона в Ф-1.



«Каждый раз, когда я сажусь в кокпит, мне есть над чем работать. Но я доволен тем, как всё складывается в последнее время. Очевидно, что у меня были непростые моменты, как и ожидалось в дебютном сезоне. Необходимо ожидать невзгоды, которые нужно просто преодолеть.



Но у меня были и отличные моменты, я зарабатывал очки, завоевал подиум в Баку. В первой части сезона я набрал приличное количество очков. Пока всё хорошо, но впереди ещё долгий путь. Так что нам нужно просто двигаться вперёд от гонки к гонке», — цитирует Стролла F1Today.