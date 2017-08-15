20 августа Боттас проведёт соревнования по дуатлону

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас проведёт 20 августа соревнования по дуатлону возле своего родного города Настола (Финляндия), о чём сообщает официальный сайт турнира.



Формально регистрация для участия в соревнованиях уже завершилась, но фактически каждый желающий сможет зарегистрироваться на месте в день проведения турнира. Стоимость регистрации составляет € 77, а все вырученные средства будут переведены на счёт британского благотворительного фонда Starlight, который помогает тяжелобольным детям.



В программе соревнований, которая рассчитана на весь день, будет кросс на 5 км, затем дистанция 20 км на велосипеде, и ещё одна пробежка на 3 км. Облегчённая программа для семейного участия – по 1,5 км в начале и конце и дистанция на велосипеде 5 км.