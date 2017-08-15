Дочь Шумахера выиграла чемпионат мира по ковбойской выездке

Дочь Михаэля Шумахера – Джина Мария – одержала победу на чемпионате мира по рейнингу, который также называется вестерном, или ковбойской выездкой, сообщает Daily Mail.



20-летняя девушка выступала на лошади американской породы Quarter Horse. На трибунах присутствовали её мама, Коринна, брат Мик, дедушка Рольф Шумахер, а также парень Джины Марии. Соревнования проходили в швейцарском местечке Живрен на ранчо, принадлежащем Коринне, и там собралось 1400 зрителей.



Михаэль Шумахер на протяжении шести месяцев находился в коме после несчастного случая во время катания на лыжах, который произошёл 29 декабря 2013 года.

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