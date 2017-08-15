Кеке и Нико Росберги рассказали о лучших воспоминаниях о «Уильямсе»

Чемпионы Формулы-1 Кеке и Нико Росберги рассказали о своих лучших воспоминаниях о выступлении за «Уильямс».

«С „Уильямсом“ связано так много воспоминаний. Но, конечно, мне трудно вспомнить что-то давнее. Поэтому лучшее воспоминание о том, как Нико впервые сел за руль болида в Хересе», — приводит слова Кеке Росберга официальный «твиттер» «Уильямса».

«Всё выступление за „Уильямс“ с 2006 по 2009 год стало лучшим воспоминанием. Наверное, это какие-то особенные достижения, подиумы», — высказал свою версию Нико Росберг.