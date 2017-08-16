«Хонда» расширила план обновлений мотора на оставшуюся часть 2017 года

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава подтвердил, что японский производитель продолжит развитие своих силовых установок в 2017 году, отметив, что в программе внедрения обновлений пришлось переключиться на пяти-шестиэтапный план, в отличие от первоначального четырёхэтапного.



«Мы подготовим ещё два обновления, но, может быть, и три. В любом случае мы продолжим движение. Также есть идеи подумать о тактике внедрения некоторых обновлений и спецификаций. Конечно же, нам нужно избегать штрафов, особенно на таких трассах, как Сингапур.



Мы сокращаем отставание, но это естественно, потому что мы являемся преследователями, так что должны это делать», — цитирует Хасегаву Racer.