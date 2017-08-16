Довициозо: «Дукати» нужно улучшить мотоцикл, чтобы бороться за титул

Гонщик заводской команды MotoGP «Дукати» Андреа Довициозо настаивает на том, что итальянский производитель должен улучшить конкурентоспособность своего мотоцикла, если желает продолжить борьбу за чемпионство в 2017 году



«Наш мотоцикл, безусловно, очень конкурентоспособен, поэтому мы в борьбе (за титул). Но есть некоторые моменты, которые нам нужно улучшить, если мы хотим побороться за чемпионство.



Я считаю, что наш байк большую часть времени хорошо работает с шинами, это даёт нам возможность бороться за лидерство. Но у нас есть некоторые ограничения, на устранении которых мы должны сосредоточиться, если хотим выиграть титул», — цитирует Довициозо Motorsport.