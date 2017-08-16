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Штайнер: Формуле-1 необходимы команды вроде «Минарди»

16 августа 2017, среда. 14:10 Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Формула-1 нуждается в большем количестве таких команд, какой была конюшня «Минарди», предоставлявшая шанс молодым пилотам попасть в «Королевские автогонки».

«Трудность для молодых пилотов состоит в том, что им необходимо оказаться в нужное время в нужном месте. Ничего другого в настоящий момент нельзя сделать, вы даже не можете купить место.

Когда здесь была команда «Минарди», то она, возможно, была последней, которая могла себе позволить привилегию воспитывать гонщиков. Возможно, они были не рады быть последними, но могли с этим жить, потому что их бизнес-моделью было развитие пилотов. Это хорошая бизнес-модель.

Это похоже на то, как Даниэль Риккардо гонялся в «ХРТ» (в 2011 году). Все знали, что он там ничего не добьётся, но он получил там опыт. И теперь такого больше нет», — цитирует Штайнера Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер
Новости. Авто
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