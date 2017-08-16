Булье: для Алонсо жизненно необходимо быть конкурентоспособным

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал, какие качества выделяют Фернандо Алонсо из всех всех гонщиков, с которыми ему доводилось работать.



«То, что выделяет Фернандо Алонсо по сравнению с остальными, — это жизненная необходимость быть конкурентоспособным. Всё, что его интересует, — это победы, победы во всём, что он начинает. Мы можете гоняться с ним на местном картодроме или играть в большой теннис, и он выложится на 200%, чтобы стать первым. Вся жизнь Алонсо сосредоточена вокруг того, что ему нужно конкурировать и побеждать. Я не скажу, что он монах, но ему интересна только конкуренция.



Он пилотирует мудро и почти не ошибается, и он способен извлекать максимум из болида с самого первого круга. Это то, чего я никогда не видел в работе ни с одним другим гонщиком. С первого круга вы сможете смело использовать данные телеметрии, поскольку пределы машины уже определены», — цитирует Булье F1i.