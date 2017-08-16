Хорнер: лично я бы вернул «атмосферники» V10 или V12

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что лично он за возвращение в Формулу-1 атмосферных моторов V10 или V12, однако не верит, что такое возможно.



«Если бы всё зависело только от меня, то я бы вернул атмосферные двигатели с высокими оборотами, будь то моторы V10 или V12. Мы работаем над машиной для Aston Martin, мы вышли на рынок и изучали, чего хотят люди. Нужен ли им современный гибридный мотор Формулы-1 или нормальный «атмосферник» с высокими оборотами. И в подавляющем большинстве ответы были в пользу последнего.



Я провёл свой собственный опрос среди болельщиков в Сильверстоуне, и реакция была довольно впечатляющей. Когда ты спрашиваешь людей о том, чего они хотят, это звучит убедительно.



Но я сомневаюсь, что мы вернёмся к атмосферным двигателям, несмотря на то что это моё желание и желание Сильверстоуна. Мы остановимся на V6 с турбонаддувом, я вполне в этом уверен. Шум мотора был ключевым аспектом. К сожалению, когда этот мотор (V6) был внедрён, его стоимость и привлекательность перевесили», — цитирует Хорнера ESPN.