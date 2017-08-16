Лоу: «Уильямсу» надо более ровно выступать на разных этапах

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу считает, что главная проблема его команды в нынешнем сезоне в нестабильности.

«Определённо, мы выглядим не так хорошо, как хотели бы. Мы сильно расстроены. Машина быстрее, чем показывает наше положение в таблице.

Состояние машины меняется от трассы к трассе. Нужно, чтобы болид выступал более ровно на разных этапах. Это большая цель на следующий год. Некоторые проблемы мы понимаем, другие нет. Так что работа у нас есть. Но мы сильно надеемся, что вторая половина сезона пройдёт лучше", — цитирует Лоу F1i.