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Кэри: у Формулы-1 есть четыре телеарены, и их цели противоречат друг другу

16 августа 2017, среда. 20:59 Авто

Глава Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о возможностях телевизионных трансляций чемпионата.

«У нас есть тричетыре телевизионные арены для потенциальной работы: обычное, бесплатное, платное, цифровое и наш собственный более прямой продукт. И в какой-то степени их цели противоречат друг другу. Экономическая выгода повышается с каждым шагом на этой лестнице, но снижается охват.

Мы пытаемся сбалансировать охват и прямую экономическую ценность. Конечно, это влияет на других наших партнёров — спонсорам крайне важен охват фанатов. Главное, добиться максимального роста в долгосрочной перспективе. Если вы хотите долгосрочного роста, то баланс охвата и дохода противоречит поиску самой большой платы", — цитирует Кэри Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Чейз Кэри
Новости. Авто
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